Назначенные Радой члены конкурсной комиссии по отбору админдолжностей в САП политически ангажированы – нардеп Устинова

Представители Верховной Рады в составе конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре политически ангажированы, считает член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос").

"Семь человек, за которых сегодня проголосовала Верховная Рада, будут абсолютно политически зависимыми людьми, поэтому у нас 100-процентная гарантия того, что антикоррупционный прокурор будет… политическим ставленником, а не независимым руководителем правоохранительного органа", - сказала Устинова журналистам в четверг в Киеве.

Она не исключила, что после такого решения может быть остановлена финансовая поддержка ЕС.

"Я не знаю, какие сейчас будут политические последствия… но полностью возможно, что мы тоже на грани того, что потеряем "безвиз", когда закончится Covid, мы не сможем снова путешествовать по Европе", - сказала депутат.