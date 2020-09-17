Политика

12:49 17.09.2020

Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины – Зеленский

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Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны.

"Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке Украины – это угроза не только для Украины, это угроза для безопасности и стабильности всех страны Европы и мира. Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе, именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - сказал он, выступая в четверг на открытии многонациональных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.

Теги: #зеленский #нато
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Интерфакс-Украина
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