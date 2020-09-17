Политика

12:01 17.09.2020

В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

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В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

 В Офисе президента Украины считают, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады", при этом воздерживаются от юридических оценок, поскольку это предмет расследования правоохранительных органов и суда.

"Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении – его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального. Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил всё политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству - всегда один шаг", - говорится в сообщении пресс-службы ОП в четверг.

В Офисе президента указали, что сознательно оставляют в стороне правовую составляющую этой ситуации, поскольку не в его полномочиях давать сугубо юридическую оценку материалам уголовных производств, собранным доказательствам. "Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть - не место для "плюшек", - подчеркнули в ОП.

В Офисе президента отметили, что ценят деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по выявлению нечистых действий и намерений среди политического класса Украины, и надеются, что материалы этого и других громких дел собраны в достаточном количестве и надлежащие по своему качеству, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде.

"В то же время обращаем внимание общественности на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлено обвинительным приговором суда. Ожидаем, что господин Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. Политически и морально все уже всё увидели", - добавили в ОП.

Офис президент также ожидает от НАБУ полноценного сотрудничества с генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство.

"С первого дня каденции президента Украины Владимира Зеленского антикоррупционная инфраструктура государства получила от президента и монобольшинства в парламенте все необходимое для полноценной работы. Решения, необходимые для развития и независимой деятельности соответствующих институтов, в частности законодательные, были приняты. Начал работу Высший антикоррупционный суд. Еще раз подчеркиваем: кем бы ни был подозреваемый в коррупции, должно быть проведено полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила ни для кого в государстве не было и не будет", - заявили в ОП.

Теги: #юрченко #офис_президента #слуга_народа
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