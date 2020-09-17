Председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что увеличение персональных штрафов за препятствование журналистской деятельности может поспособствовать уменьшению таких случаев.

"Сейчас в Украине существует достаточно развитое законодательство, которое должно было бы гарантировать безопасность деятельности журналистов, их личную безопасность, но, к сожалению, мы видим, что как часто бывает даже с хорошим законодательством в Украине, оно не всегда выполняется и не всегда срабатывает", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения на тему: "Безопасность журналистов в Украине: существующие вызовы и пути их преодоления" в Киеве в четверг.

Кроме того, депутат отметил, что в обществе наблюдаются тенденции поляризации, которые приводят к инцидентам, связанными с журналистской деятельностью.

"Я не хочу сейчас говорить есть ли ответственность медиа за повышение градуса общественного противостояния в Украине, я скорее хотел бы остановится на том, что какие-либо случаи, с каким-либо журналистом, каких-либо медиа, где журналисты стают жертвами атак… они все недопустимы", - подчеркнул он.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вынес на обсуждение вопрос, нет ли необходимости для того, чтобы журналисты ощущали большую безопасность в своей работе, принять дополнительные законодательные изменения.

В связи с чем, Потураев заявил, что этот вопрос можно обсуждать.

"Возможно более гибким, больше инструментов добавить туда, штрафы. Существенно увеличить штрафы препятствование (журналистской деятельности – ИФ). Потому что действительно, когда мы сразу выскакиваем в уголовную ответственность, то это не всегда срабатывает, не всегда есть доказательства и основания. Если мы введем суровые штрафы, это может посодействовать, чтобы человек, которая препятствует, какой-то охранник, который препятствует детальности журналиста, чтобы он знал, что не его хозяин, а он лично деньгами будет отвечать. Это суровые меры, но, возможно, их действительно стоило бы ввести", - отметил депутат.