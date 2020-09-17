Политика

11:27 17.09.2020

Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

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Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что за коррупционные деяния в стране ни для кого не будет исключений, независимо от должности или статуса, и ожидает от НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора более системных результатов их работы и больше "посадок".

"Это же просто. Правда? И мы как раз об этом публично договаривались. Что радиционно коррупционного "если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, оно не обеднеет" больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть - для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Зеленский указал, что очень долго классическая политическая и бизнес-система в Украине строилась именно на таких циничных исключениях - чтобы "нужные люди" могли закрыть любые дела.

"Многих из таких "исключений" каждый украинец знает даже по фамилиям. Они стали политическим бомондом в стране за эти 28 лет. Если бы в 2019-м не отменили уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически амнистировав тысячи коррупционеров, сейчас в тюрьмах можно было бы организовывать большие ток-шоу - были бы очень солидные спикеры. Которые, не сомневаюсь, очень красиво рассказывали бы нам о том, как надо любить страну...", - отметил он.

Президент напомнил, что когда он и его команда шли на выборы, то обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся, исключений не будет, особых нет, оправдания не принимаются.

"Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно", - подчеркнул он.

Зеленский также выразил надежду, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генерального прокурора все же услышат общество и будут работать значительно быстрее и продуктивнее, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти.

"Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - отметил президент.

Теги: #зеленский #юрченко #коррупция #слуга_народа
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