В Кремле заявили о преждевременности разговоров о сроках проведения саммита "Нормандской четверки"

О сроках проведения нового саммита "Нормандской четверки" говорить пока рано, он может состояться после реализации парижских договоренностей, однако о прогрессе на этом направлении говорить не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно говорить (о сроках саммита). У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа, должны быть реализованы договорённости, достигнутые в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости", - добавил Песков.

Он также затруднился сказать, может ли встреча глав стран "Нормандского формата" состояться до конца года.

"Трудно сказать. Есть подвижки, но, если почитать парижский документ, увидим, что пока рано отчитываться перед главами государств", - пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что все главы государств стран "Нормандской четверки" подтверждают готовность к проведению встречи в Берлине.

"Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Политические советники глав государств "Нормандской четверки" провели встречу 11 сентября в Берлине.

Однако, как сообщил ранее Зеленский, они не обсудили все вопросы, и поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России по урегулированию на Донбассе.

Президент Украины подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи 11 сентября в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе.

Российский источник, знакомый с ходом переговорного процесса, заявил 15 сентября "Интерфаксу", что предпосылок для встречи лидеров государств в "Нормандском формате" пока нет.

"Пока преждевременно говорить о сроках проведения саммита. Для этого должны быть созданы соответствующие условия. В ближайшее время для такой встречи нет предпосылок", - сказал источник. По его словам, первым шагом на пути к саммиту должна стать повторная встреча на уровне советников, которая может состояться в ближайшее время. Однако пока дата встречи не назначена. "Результаты этой встречи покажут, о каких шагах можно будет говорить дальше", - сказал источник.