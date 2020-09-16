Политика

17:29 16.09.2020

Кличко: "Удар" идет на выборы самостоятельно

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Кличко: "Удар" идет на выборы самостоятельно

Действующий мэр Киева заявляет, что многие политические силы "хотят, чтобы Кличко был их мэром", однако партия "Удар" будет идти на местные выборы самостоятельно.

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Он также поблагодарил за поддержку жителей города и подчеркнул, что "УДАР" идет на выборы самостоятельно.

"Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!", - подчеркнул он.

Ранее партия "Европейская солидарность" заявила, что подержит на выборах мэра Киева действующего мэра Виталия Кличко.

Теги: #кличко #удар #выборы
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