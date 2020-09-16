Нардеп Деркач вновь утверждает о внешнем управлении Украиной со стороны США и о связанной с этим коррупцией

Народный депутат Украины Андрей Деркач вновь заявил, что компания "Burisma" перечисляла средства на счета, связанные с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером, а Украина находилась вод внешним управлением США.

На пресс-конференции в Киеве в среду он заявил, что выиграл на прошлой неделе суд у "Бурисмы". "К слову, если "Бурисма" опять захочет отбелить Байдена в суде, хочу уведомить, что уже одно судебное дело в части выплат от "Бурисмы" Байдену я выиграл на прошлой неделе. Кстати, адвокаты "Бурисмы", пытаясь отбелить Байдена, не оспаривали сам факт оплат. Их смущали только указанные размеры выплат Байдену. Этот факт отмечен и в решении суда", – сказал он, предъявив фотокопию решения Печерского суда г. Киева.

Старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 гг. Константин Кулик сказал, что реформа оптимизации и переаттестации ее сотрудников, которую активно начали реализовывать при Генпрокуроре Руслане Рябошапке, использовалась для вывода вывода средств материально-технической помощи США, а также для очистки Генпрокуратуры от тех, кто не входил "в когорту лояльных к западным партнерам".

"В связи с этим мы передаем в правоохранительные органы имеющиеся у нас документы, а незаконно уволенным следователям прокурорам предлагаем защитить в суде свое право служить народу Украины, используя имеющиеся у нас материалы", – сказал Деркач.

Он также заявил о разоблачении схемы с выводом средств с ТЭЦ в Чернигове, Сумах и Черкассах, и Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которую помог раскрыть экс-руководитель подразделения безопасности компании "Технова" Анатолия Шкрибляка Виталий Михайлюк.

Так, утверждает он, в начале 2017 года НКРЭКУ во главе с Дмитрием Вовком провело проверку правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой за деятельность в 2015-2018 годах снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 млн грн, и еще планировалось к снятию 516 млн грн без НДС.

"В начале 2017 года между Шкрибляком и Игорем Кононенко была достигнута договоренность. Юридическим выгодополучателем от деятельности энергопредприятий остается Шкрибляк, но при этом на ключевые должности в управляющие компании и на указанные ТЭЦ назначаются лица из окружения друга и бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. Закрытие всех вопросов с силовиками стало личной обязанностью Шкрибляка. В течение марта-мая 2017 года Шкрибляк передал несколькими частями $10 млн наличными для закрытия вопросов с законом", - сообщил депутат.

Деркач указал, что Елена Мазурова "из орбиты Злочевского и Burisma месяц назад вынула оборотные средства из группы компаний "Технова", деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла их в НАБУ, чтобы закрыть уголовное дело в отношении Злочевского, - это та самая громкая взятка в $6 млн, на которой ее взяли вместе с главным юристом Burisma".

Он также обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел Украины. "Сегодня я обращаюсь с исковым заявлением в суд с требованием признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел и требую обязать МИД внести официальное заявление (ноту) о недопустимости вмешательства отдельных лиц посольства США во внутренние дела Украины", – заявил Деркач.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

По данным Минфина США, Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года.

"Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства", - говорится в информации, обнародованной на сайте Минфина США 10 сентября.