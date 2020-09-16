Политика

14:11 16.09.2020

Фракция "Голос" требует чтобы Венедиктова вновь пришла в Раду и все-таки подписала подозрение нардепу Юрченко - Устинова

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Фракция "Голос" требует чтобы Венедиктова вновь пришла в Раду и все-таки подписала подозрение нардепу Юрченко - Устинова

В парламентской фракции "Голос" считают достаточным для объявления подозрения в совершении правонарушения народному депутату Александр Юрченко (фракция "Слуга народа") видеоматериалов, обнародованных НАБУ.

"Все вчера видели видео, которое обнародовало НАБУ о коллеге, народном депутате Юрченко. Давайте говорить откровенно, Юрченко… это человек, который опозорил этот созыв парламента своими действиями. Если сейчас это спустить на тормозах и сказать, что "да, генеральный прокурор была права" - это поддержать коррупционеров", - сказала Александра Устинова (фракция "Голос"), выступая на пленарном заседании в среду.

Она подчеркнула, что после всего увиденного фракция "Голос" требует "чтобы генпрокурор еще раз пришла в этот зал и все-таки подписала подозрение Юрченко".

Народный депутат призвала коллег из других фракций подойти к трибуне, если они поддерживают данное заявление.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", некоторые народные депутаты из других фракций поддержали ее призыв, в том числе депутаты из фракции "Слуга народа".

После этого лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что никто никого покрывать не собирается, но этим должны заниматься правоохранительные органы.

"Мы не будем никого покрывать и считаем, что если винен народный депутат независимо от того, какую партию или фракцию он представляет, этот вопрос надо расследовать... но не надо из этого делать политическую ситуацию", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что данная ситуация требует независимого расследования и здесь должны работать правоохранительные органы.

Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 15 сентября, выступая в парламенте, заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Александру Юрченко. В Офисе президента Украины подчеркнули, что не вмешиваются в ситуацию вокруг помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа"), а его членство во фракции было сразу приостановлено, что является нормальной цивилизованной практикой.

После этого САП и НАБУ направили генпрокурору проект сообщения о подозрении действующему народному депутату-участнику коррупционной схемы, однако по состоянию письма остались без ответа.

"В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщение о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 года письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления", - сказано в сообщении НАБУ.

Отмечается, что летом текущего года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины.

Так, для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности Бюро разработало спецоперацию по включению в ее состав детектива НАБУ "под прикрытием", который в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки. Детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов, с этой целью участник преступления знакомит детектива с нардепом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений законопроекту и в дальнейшем еще $200 тыс. - для членов комитета.

Согласно данным НАБУ, 27 июля посредник "Ф" познакомил детектива "Д" с упомянутой лицом – нардепом "Ю", который рассказал, что является инициатором соответствующего законопроекта и все вопросы по правкам "замыкаются" на нем. "При этом во время разговора народный депутат Украины "Ю" обусловил свою поддержку необходимостью передать ему денежное вознаграждение, завуалировав это под предложение "помочь экологии" и предоставить "плюшки"", - говорится в сообщении.

В середине августа детектив НАБУ передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а в конце месяца соучастники планировали получить еще одну часть средств. "При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - сказано в сообщении.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

Отмечается, что поскольку подозрение может подписать только Генеральный прокурор, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП по предварительной договоренности с руководством Офиса Генерального прокурора 10 сентября прибыли в Офис генпрокурора с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

По информации НАБУ, вечером было проведено совещание с участием генерального прокурора, по результатам которого решение о внесении сведений в ЕРДР принято не было.

10 сентября лицу-посреднику (неофициальном помощнику действующего нардепа) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Также к Генеральному прокурору направлено проект подозрения относительно действий нардепа.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

В то же время, в Бюро добавили, что, несмотря на это, преступная коррупционная схема ликвидирована. НАБУ и САП осуществляет следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая чиновников, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания.

Также 15 сентября в НАБУ опубликовали видеозаписи, подтверждающие их позицию касательно этого дела.

Теги: #генпрокурор #юрченко #рада #голос
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