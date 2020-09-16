"Евросолидарность" поддержит на выборах мэра Киева Кличко

Партия "Европейская солидарность" подержит на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, заявил секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации партии "Европейская солидарность" Владимир Прокопив.

"В 2015 году мы с вами делегировали, выдвинули на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Именно в то время (пятый президент Украины – ИФ) Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Благодаря этому существенно увеличен бюджет столицы. Это открыло нам возможность для реализации большого количества амбициозных проектов, которые улучшили жизнь каждого из нас. Я подчеркиваю, без этой реформы, без децентрализации это было бы невозможно. Потому сейчас на должность киевского городского головы мы поддерживаем нашего действующего городского голову, который реализовал политический курс пятого президента Украины", - сказал Прокопив во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский городской совет от политической партии "Европейская Солидарность" в среду.

В то же время он призвал киевлян на выборах в Киевский городской совет поддержать команду "Евросолидарности".

"Только наша политическая команда, имея парламентское представительство, способна защитить Киев, киевлян и их европейский выбор", - отметил Прокопив.