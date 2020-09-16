Политика

13:10 16.09.2020

В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибулаева, Погребиский

1 мин читать
В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибулаева, Погребиский

 Супруга пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Марина Порошенко, которая возглавила список партии на выборах в Киевсовет, объявила первых участников списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

В него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист и правозащитник Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский, сообщила Порошенко на конференции территориальной организации партии "Европейская солидарность" в Киеве в среду.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

Теги: #евросолидарность #киевсовет #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 16.09.2020
В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибулаева, Погребиский

В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибулаева, Погребиский

12:54 16.09.2020
Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

12:45 16.09.2020
Глава Минздрава Степанов возглавит список "Слуги народа" в Одесский облсовет

Глава Минздрава Степанов возглавит список "Слуги народа" в Одесский облсовет

12:43 16.09.2020
Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

12:42 16.09.2020
Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

12:23 16.09.2020
На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

12:01 16.09.2020
На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

На Закарпатье избили одного из кандидатов на голову ОТГ – КИУ

10:38 16.09.2020
Нефьодов пойдет под №1 в списке "Голоса" на выборах в Киевсовет

Нефьодов пойдет под №1 в списке "Голоса" на выборах в Киевсовет

10:28 16.09.2020
Нефьодов пойдет под №1 в списке "Голоса" на выборах в Киевсовет

Нефьодов пойдет под №1 в списке "Голоса" на выборах в Киевсовет

18:20 15.09.2020
Глава ЦИК рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам

Глава ЦИК рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

"Голос" зарегистрировал в Раде постановление о создании ВСК по "вагнеровцам" - Рахманин

Нефьодов пойдет под №1 в списке "Голоса" на выборах в Киевсовет

Украина требует от РФ разъяснения касательно заявления российского замминистра МИД о перспективах проведения очередного саммита "Нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

"Голос" зарегистрировал в Раде постановление о создании ВСК по "вагнеровцам" - Рахманин

Украина требует от РФ разъяснения касательно заявления российского замминистра МИД о перспективах проведения очередного саммита "Нормандской четверки"

Украина получила обращение министра МВД Израиля в адрес Зеленского с просьбой способствовать пропуску паломников-хасидов в страну, но призывает к коммуникации по этим вопросам на уровне правительств

Зеленский обсудил с президентом парламента Австрии Соботкой ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений между странами

Глава МИД Украины призвал ОБСЕ к активному содействию в установлении мира и деоккупации украинских территорий

Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

Государства-члены ООН в совместном заявлении осудили нарушения РФ прав человека в оккупированном Крыму - МИД

Глава Центризбиркома рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам и сложностях, с которыми ЦИК сталкивается

Зеленский отмечает, что "Северный поток-2" является вызовом энергетической безопасности всей Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА