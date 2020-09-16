В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Хабибулаева, Погребиский

Супруга пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Марина Порошенко, которая возглавила список партии на выборах в Киевсовет, объявила первых участников списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

В него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист и правозащитник Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский, сообщила Порошенко на конференции территориальной организации партии "Европейская солидарность" в Киеве в среду.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.