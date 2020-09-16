Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что согласился возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет.

"Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии Слуга Народу в областной совет", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что работает в команде президента Украины Владимира Зеленского на должности министра здравоохранения и является не политиком, а государственныым менеджером.

"Исторически так сложилось - мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять", - написал Степанов.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

30 марта 2020г Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.