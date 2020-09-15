Политика

22:40 15.09.2020

Украина требует от РФ разъяснения касательно заявления российского замминистра МИД о перспективах проведения очередного саммита "Нормандской четверки"

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Украина требует от РФ разъяснения касательно заявления российского замминистра МИД о перспективах проведения очередного саммита "Нормандской четверки"

Министерство иностранных дел Украины требует от РФ разъяснения касательно заявления российского замминистра МИД Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств и правительств Украины, ФР Германия, Франции и Российской Федерации в нормандской формате, сообщила пресс-служба украинского дипведомства.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "Нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.

"Конечно, Украина, как и другие участники "Нормандского формата", заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандской формате (9 декабря 2019 года) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении дипведомства.

Теги: #рф #заявление #украина #норманди #мид
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