Украина получила обращение министра МВД Израиля в адрес Зеленского с просьбой способствовать пропуску паломников-хасидов в страну, но призывает к коммуникации по этим вопросам на уровне правительств

Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску паломников-хасидов в страну и получила соответствующее обращение министра внутренних дел Израиля в адрес главы украинского государства Владимира Зеленского, однако призывает к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Мы с пониманием относимся к усилиям Израиля способствовать пропуску указанных людей в Украину, в т. ч. полученное сегодня по дипломатическим каналам обращение министра внутренних дел Израиля в адрес президента Украины. В то же время, призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят, прежде всего, к компетенцию Кабинета министров Украины", - написал Енин в Facebook во вторник.

Он также отметил, что во вторник провел встречу с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом и указал, что паломников обеспечили кошерной едой и напитками.

"Несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками", - добавил замминистра.

Енин обратил внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

"Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 года до 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 года запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений.

Лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины", - пояснил он.

Кроме того заместитель главы МИД Украины напомнил, что с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к Белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

"МИД Украины обращается ко всем путешествующим с настойчивым ходатайствам уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу", - сообщил Енин.