Политика

20:34 15.09.2020

Зеленский обсудил с президентом парламента Австрии Соботкой ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений между странами

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Зеленский обсудил с президентом парламента Австрии Соботкой ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений между странами

В рамках официального визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Национального совета (парламента) республики Вольфгангом Соботкой, в ходе которой обсудили вопросы двусторонних отношений между двумя государствами.

"Глава Украинского государства и президент парламента Австрии обсудили вопросы перемирия на Донбассе. Владимир Зеленский подробно рассказал о ситуации на востоке и всех тех усилия, которые Украина прилагает для достижения мира", - говорится в сообщении.

Зеленский вспомнил особую роль австрийской благотворительной организации "Маленькие сердца", которая занимается сиротами и обездоленными детьми в Украине.

"Вы предоставляете много помощи украинским детям. Ради них мы должны сделать все, чтобы закончилась война. Чтобы не было ненависти в жизни следующих поколений", - отметил президент Украины.

Соботка подчеркнул, что Австрия поддерживает решение вопроса войны на востоке Украины в нормандской формате.

Зеленский и президент парламента Австрии подробно обсудили вопросы проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса. Президент Украины отметил невозможность проведения этих выборов до вывода иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, возвращения контроля Украины над этими территориями. Кроме того, выборы должны состояться честно и прозрачно, с соблюдением международных стандартов.

Зеленский рассказал о возможностях инвестирования в отрасль туризма, банковский и финансовый сектора Украины. "У нас есть замечательные Карпатские горы. Но только один современный курорт. А мы могли бы иметь десятки. Есть горы, но нет инфраструктуры. Мы готовы как государство строить. И приглашаем вас участвовать", - отметил он.

Отдельно глава Украинского государства отметил инвестирование в речную отрасль Украины. В частности, он упомянул важный законопроект о водный транспорт. "Водные пути не работали в Украине с советских времен. Мы сейчас готовы возобновить транспортировку по внутренним водным путям. Мы разрабатывали закон много месяцев и уже представили его нашему парламенту ", - сказал Зеленский.

Президент парламента Австрии напомнил, что его страна долго работала над развитием инфраструктуры. После реализации важных инфраструктурных проектов роль Австрии в мире значительно возросла.

Также Зеленский и Соботка обсудили ситуацию в Беларуси.

Дополнительно стороны обсудили вопросы сосуществования религиозных общин в Украине. Зеленский заверил Соботку, что в Украине свободно действуют различные религиозные конфессии. "Наша задача - объединять Украину по всем направлениям", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #австрия #встреча #соботка
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