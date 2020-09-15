Политика

20:32 15.09.2020

Глава МИД Украины призвал ОБСЕ к активному содействию в установлении мира и деоккупации украинских территорий

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Глава МИД Украины призвал ОБСЕ к активному содействию в установлении мира и деоккупации украинских территорий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Австрии выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба отметил, что несмотря на провокации, Украина настаивает на важности дальнейшего соблюдения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

Министр подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому району в зоне конфликта, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. В связи с этим, он отметил: "Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта - России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, которая всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий".

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посещает Австрию с официальным визитом.

Теги: #обсе #призыв #донбасс #мид
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