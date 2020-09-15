Еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем - Трамп

Еще пять арабских стран могут последовать примеру ОАЭ и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

По его словам, "этому (примеру) готовы последовать многие". "Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами", - сказал Трамп.

При этом он отказался сообщить, о каких именно странах идет речь.

Слова Трампа прозвучали после его двусторонних встреч с представителями ОАЭ и Бахрейна в преддверии церемонии подписания соглашений, получивших наименование Авраамских.

У большинства арабских и мусульманских стран дипотношения с Израилем отсутствуют. Исключение составляют Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль. Теперь этот список пополняют ОАЭ и Бахрейн.