Зеленский отмечает, что "Северный поток-2" является вызовом энергетической безопасности всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что газопровод "Северный поток-2" является вызовом энергетической безопасности всей Европы.

На совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем он отметил, что с властями Австрии у руководства Украины разные взгляды на ситуацию вокруг строительства "Северного потока-2".

"Я понимаю все сложности, все инвестиции, я это откровенно говорил. Как Себастьян сейчас говорит, я понимаю, что есть и компании, и налоги. Но при всём этом я понимаю, какие есть серьезные вызовы из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", - указал Зеленский.

По его мнению, Австрия могла бы уделить вопросу "Северного потока-2" немного больше внимания, и посмотреть на этот вопрос с позиции Украины.

В свою очередь Курц отметил, что власти Австрии и президент Украины "под разными углами" рассматривают вопрос строительства "Северного потока-2". "Потому что мы считаем, что диверсификация в экономике – это всегда позитивный фактор. Мы с господином президентом в нашем личном разговоре этот вопрос немного выяснили. Я считаю, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь противоположных или совсем разных взглядов", - подчеркнул он.

Ранее на брифинге после встречи с Зеленским президент Австрии Александр Ван дер Беллен, отвечая на вопрос о возможном влиянии отравления российского оппозиционера Алексея Навального на строительство "Северного потока-2", сказал, что европейское сообщество, конечно, будет на это реагировать и дискутировать, но лично Ван дер Беллен не видит связи между "Северным потоком-2" и ситуацией с Навальным.

"Северный поток-2" – это коммерческий проект. В Австрию "Газпром" более 50 лет поставляет газ, и у нас был очень хороший опыт сотрудничества с ними. И это вопрос абсолютно коммерческий, у которого есть, конечно, политический аспект, что касается платы за транзит газа через Украину", - отметил он.

Также президент Австрии указал, что такие коммерческие вопросы должны решаться "в Европе, а не в Вашингтоне".