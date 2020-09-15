Политика

17:30 15.09.2020

Зеленский: мы осуждаем покушение на Навального и ожидаем, как и весь мир, больше информации об этом

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина, как и многие страны мира, осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и ожидает больше деталей о случившемся.

"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

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Интерфакс-Украина
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