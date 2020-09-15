Зеленский: мы осуждаем покушение на Навального и ожидаем, как и весь мир, больше информации об этом

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина, как и многие страны мира, осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и ожидает больше деталей о случившемся.

"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.