Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, следует дождаться развития ситуации в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.

"Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – ИФ) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.