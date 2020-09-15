Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против Российской Федерации, которые необходимы для восстановления территориальной целостности Украины и авторитета международного права.

"Я благодарен австрийской стороне за неизменную поддержку и действительно мощную поддержку территориальной целостности Украины. Важным для нас также является единство европейских стран в вопросе санкций против России, ради восстановления нашей территориальной целостности и авторитета международного права. Сегодня услышал о полной поддержке Австрией этих позиций", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.