Политика

16:22 15.09.2020

Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

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Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против Российской Федерации, которые необходимы для восстановления территориальной целостности Украины и авторитета международного права.

"Я благодарен австрийской стороне за неизменную поддержку и действительно мощную поддержку территориальной целостности Украины. Важным для нас также является единство европейских стран в вопросе санкций против России, ради восстановления нашей территориальной целостности и авторитета международного права. Сегодня услышал о полной поддержке Австрией этих позиций", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Теги: #зеленский #австрия #санкции_против_рф
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Интерфакс-Украина
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