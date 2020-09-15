Арахамия против ВСК по "вагнеровской спецоперации"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

"Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб. Это не обсуждается вообще в широком контексте, для этого нужно иметь доступ к государственной тайне и получить соответствующий допуск к материалам", - сказал Арахамия на брифинге журналистам у стен Верховной Рады во вторник.

По его словам, данный вопрос, если он имеет место, нужно обсуждать в подкомитете по разведке комитета по национальной безопасности Верховной Рады, получив на доступ к секретной информации спецслужб соответствующий допуск.

"У нас есть нормальная площадка, я это предложил всей оппозиции, потому что они все там репрезентативно присутствуют в моем подкомитете по вопросам разведки. Есть площадка в закрытом формате все, кто получили доступ и допуск, ознакомится с материалами дела, всеми документами, с которыми они хотят ознакомиться, а потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу. Мне кажется, что это правильная форма, даже наши международные партнеры нам советуют, если есть действительно большой резонанс, проводить это только в таком виде", - заявил он.

Арахамия указал на то, что в других цивилизованных странах операции спецслужб бы не рассматривали публично в парламенте. Подход своих коллег, которые настаивают на создании ВСК, он считает неправильным: "Мне кажется очень неправильным с государственной точки зрения ставить на карту такие вещи, чтобы получить какие-то политические дивиденды".

Как сообщалось, Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.