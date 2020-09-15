Фокин подтвердил подлинность своего интервью, в котором призывал к амнистии боевиков и специальному статусу Донбасса

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокина опроверг сообщения о том, что его заявление об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе в интервью изданию "strana.ua" было искажено при публикации.

В комментарии, обнародованном "strana.ua", Фокин заявил, что редакция не вырезала его слова, и подтвердил, что не имеет никаких претензий относительно текста интервью.

"Хотел бы поблагодарить журналистов за профессиональную работу. Никаких претензий к изданию у меня нет", - заявил Фокин.

Он также пояснил, что говоря об искажении его слов имел ввиду интерпритации, распространенные другими СМИ и комментаторами.

"Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны", - подчеркнул Фокин.

Ранее ряд членов ТКГ сообщили, ссылаясь на Фокина, что его заявления были искажены. В частности, член политической подгруппы Сергей Гармаш сказал, что в согласованном заявлении Фокина шла речь об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.

Фокин в интервью изданию "strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".