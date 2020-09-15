Зеленский: после аннексии Крыма и войны на Донбассе у нас нет "отношений" с РФ, и о них говорить еще очень рано, пока мы только начали диалог

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что между Украиной и Российской Федерацией нет слова "отношения" после незаконной аннексией РФ Крыма и начала войны на Донбассе, и о таком понятии говорить пока очень и очень рано.

"К сожалению, мы потеряли это слово ("отношения" – ИФ). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами", и между странами были прекрасные отношения.

"А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня – нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами", - подчеркнул он.

При этом Зеленский указал, что руководство Украины и РФ начали говорить, что привело к режиму тишины, который "сложнее, чем мы думали, но он есть", благодаря чему Украина смогла все-таки вернуть домой 140 своих граждан.

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", - добавил он.