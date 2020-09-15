Политика

15:35 15.09.2020

В Вене в присутствии президентов Украины и Австрии был подписан ряд двусторонних договоров

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В Вене в присутствии президентов Украины и Австрии был подписан ряд двусторонних договоров

В Вене в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена был подписан ряд двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов и исполнительный директор организации охраны окружающей среды GLOBAL 2000 Агнес Заунер подписали Договор о сотрудничестве в сфере поддержки детей и семей в Харьковской области между Харьковской областной государственной администрацией и Австрийской природоохранной организацией GLOBAL 2000, которая реализует гуманитарный проект "Дети Чернобыля". Аналогичный договор был подписан Заунером и главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

Оба договора предусматривают продолжение и укрепление сотрудничества для обеспечения современной и доступной медицинской помощи детям, больным раком, организации реабилитационных мероприятий, повышения квалификации медицинского персонала, внедрения современных методов сопровождения детей во время лечения, поддержки семей в сложных жизненных ситуациях и улучшения качества жизни детей.

"Хочу искренне поблагодарить за реализацию важных гуманитарных инициатив. В частности за проект "Дети Чернобыля", который уже более четверти века реализует неправительственная австрийская экологическая организация GLOBAL 2000. За это время почти три тысячи украинских детей, больных лейкемией, побывали в Австрии на реабилитации, и много детских жизней удалось спасти. Эта помощь является для нас бесценной", - заявил Зеленский представителям СМИ по итогам встречи с Александром Ван дер Белленом.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Киевской областью и Федеральной землей Нижняя Австрия по углублению дружественных отношений. Украинскую сторону представлял глава Киевской ОГА Василий Володин, австрийскую – глава Земельного правительства Федеральной земли Нижняя Австрия Йоханна Микли-Ляйтнер.

Этот рамочный документ декларирует стремление сторон укреплять достижения в экономической, научной, технической и культурной сферах. Документ предусматривает сотрудничество в сферах культуры, науки, информационных технологий и диджитализации. Также в сферу интересов входят вопросы туризма, молодежный обмен и трансграничное сотрудничество.

"В целом наши планы партнерства - большие и амбициозные, но совместными усилиями наших государств мы точно воплотим все договоренности в жизнь", - резюмировал Зеленский.

Теги: #зеленский #австрия #договор
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