Зеленский отмечает, что все главы государств "Нормандского формата" подтверждают готовность к встрече

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все главы государств стран "Нормандской четверки" подтверждают готовность к проведению встречи в Берлине.

"Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.