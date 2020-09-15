Политика

15:07 15.09.2020

Зеленский отмечает, что все главы государств "Нормандского формата" подтверждают готовность к встрече

1 мин читать
Зеленский отмечает, что все главы государств "Нормандского формата" подтверждают готовность к встрече

 Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все главы государств стран "Нормандской четверки" подтверждают готовность к проведению встречи в Берлине.

"Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Теги: #зеленский #нормандський_формат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 15.09.2020
Никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, в том числе те страны, о которых мы слышим – Зеленский

Никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, в том числе те страны, о которых мы слышим – Зеленский

14:37 15.09.2020
Президент Австрии: конфликт на Донбассе – это открытая рана посреди Европы, радует, что режим прекращения огня сейчас в большинстве своем соблюдается

Президент Австрии: конфликт на Донбассе – это открытая рана посреди Европы, радует, что режим прекращения огня сейчас в большинстве своем соблюдается

12:35 15.09.2020
Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они были у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они были у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

12:22 15.09.2020
Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они находились у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они находились у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

12:03 15.09.2020
Зеленский начал первый международный визит после объявления карантина - в Австрию

Зеленский начал первый международный визит после объявления карантина - в Австрию

11:34 15.09.2020
Зеленский: в Беларуси может произойти что-то вроде Майдана, если власть откажется вести диалог с народом

Зеленский: в Беларуси может произойти что-то вроде Майдана, если власть откажется вести диалог с народом

11:11 15.09.2020
Зеленский против "заморозки" конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья или Абхазии

Зеленский против "заморозки" конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья или Абхазии

10:42 15.09.2020
Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

20:37 14.09.2020
Ермак обсудил с представителями креативных индустрий и концертной области их работу в условиях пандемии COVID-19

Ермак обсудил с представителями креативных индустрий и концертной области их работу в условиях пандемии COVID-19

19:29 14.09.2020
Утвержденная Зеленским Стратегия нацбезопасности определяет, что Украина стремится к миру, а человек является наивысшей социальной ценностью в государстве

Утвержденная Зеленским Стратегия нацбезопасности определяет, что Украина стремится к миру, а человек является наивысшей социальной ценностью в государстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада разделила оценку ЕС о недемократическом характере выборов в Беларуси и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в их фальсификации

В Офисе президента подчеркивают, что не вмешиваются в ситуации с нардепом Юрченко, а его членство во фракции "Слуга народа" было сразу приостановлено

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они находились у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

Зеленский: в Беларуси может произойти что-то вроде Майдана, если власть откажется вести диалог с народом

Зеленский против "заморозки" конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья или Абхазии

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель призвал страны ЕС скорее завершить работу над режимом санкций за нарушение прав человека

Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Рада разделила оценку ЕС о недемократическом характере выборов в Беларуси и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в их фальсификации

Качура заявил о предложении пригласить Фокина на заседание комитета по госвласти на 25-26 сентября

В Офисе президента подчеркивают, что не вмешиваются в ситуации с нардепом Юрченко, а его членство во фракции "Слуга народа" было сразу приостановлено

Фракция "Слуга народа" в четверг проведёт встречу с Резниковым - Арахамия

Водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова – МИД Украины

США не признают российские местные выборы во временно оккупированном Крыму

Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе с датами исполнения парижских договоренностей "Нормандской четверки" – Ермак на встрече с послами G7

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА