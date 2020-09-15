Боррель призвал страны ЕС скорее завершить работу над режимом санкций за нарушение прав человека

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в дебатах с евродепутатами во вторник в ответ на призывы принять в связи со случаем российского оппозиционера Алексея Навального санкции по типу "акта Магнитского" заявил, что идет работа над режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права.

"С тех пор, как я приступил к моим функциям, я запустил работу над глобальным режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права, о чем недавно упоминалось на последнем Совете ЕС по иностранным делам", - сообщил Боррель на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Он добавил, что "дискуссии продолжаются, тексты редактируются".

По его мнению, то, что произошло с Навальным, означает, что странам ЕС "пора прекратить дискуссии и завершить работу над этим режимом".

При этом Боррель заявил, что прекращение проекта "Северный поток 2" как реакция ЕС на случившееся с Навальным не входит в компетенцию Евросоюза.

"Некоторые из вас говорят, что надо положить конец будущему "Северному потоку". Еще раз: это не входит в нашу компетенцию", - сказал Боррель.

"(Европейская) комиссия никогда не выражала большого энтузиазма относительно этого газопровода", - добавил Боррель.

По его словам, из оценки Еврокомиссии следовало, что "Северный поток 2" не является приоритетной для ЕС структурой.

"Это решение принималось государствами-членами. Государства-члены хотели строительства этой инфраструктуры. Еврокомиссия была скептична по этому вопросу. Мы никогда не были горячими сторонниками этого газопровода", - объяснил Боррель.