Политика

14:37 15.09.2020

Президент Австрии: конфликт на Донбассе – это открытая рана посреди Европы, радует, что режим прекращения огня сейчас в большинстве своем соблюдается

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Президент Австрии: конфликт на Донбассе – это открытая рана посреди Европы, радует, что режим прекращения огня сейчас в большинстве своем соблюдается

 Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отмечает, что война на Донбассе является проблемой всей Европы, и приветствует мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

"Конечно, мы говорили долгое время и о ситуации на востоке Украины, и о Крыме. Этот конфликт – это такая открытая рана посреди Европы", - сказал он на совместном брифинге с Зеленским во вторник в Вене.

Ван дер Беллен отметил мирные инициативы украинского коллеги по урегулированию ситуации на Донбассе. "Очень радует, что наконец-то режим прекращения огня действительно соблюдается в большинстве своем. Я понимаю, что полная реализация Минских соглашений является ключом к устойчивому разрешению этого конфликта, и ОБСЕ предлагает для этого соответствующую платформу для диалога", - указал он.

Теги: #зеленский #австрия #донбасс
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