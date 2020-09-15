Качура заявил о предложении пригласить Фокина на заседание комитета по госвласти на 25-26 сентября

Заместителя председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Витольда Фокина предлагают пригласить на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на 25 или 26 сентября, заявил заместитель председателя комитета и народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Эта дата ещё не согласована и у меня есть сомнения, что такая встреча состоится, потому что я не вижу никаких оснований сейчас отказывать от встречи с депутатами сегодня. Что изменится до 25-26 числа? Ничего не изменится. Наоборот, если у них состоится встреча в ТКГ, которая планируется, то они должны были наоборот выработать совместную позицию с парламентом, чтобы они были подготовлены к этой встрече", - сказал Качура агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, отсутствие диалога между украинской делегации в ТКГ в Минске и парламентом приводит к ослаблению позиции Украины.

"А так происходит, что каждый говорит что хочет, у трёх председателей четыре разных точки зрения и это ослабляет наши позиции внутри страны и во внешних взаимоотношениях по урегулированию сложившейся ситуации", - добавил заместитель председателя комитета.

Качура уверен, что отсутствие общей позиции у ответственных за мирное урегулирование войны на Донбассе и у представителей органов государственной власти видят и международные партнеры Украины, что негативно сказывается на процессе.

"Единственный, кто говорит ту информацию, которая является достоверной - это Андрей Ермак. Я проанализировал из всего, что было. Действительно, то, что было договорено, он то и говорит: "У нас не было договоренности проголосовать постановление" и тд. Фокин вообще проявляет своё свободное творчество, рассказывает, что он видит какие-то особые статусы и тд. Это точно неправильный подход. Нам нужно совместно работать внутри парламента: совместно с депутатами от всех фракций, вместе с ТКГ и президентом и вырабатывать общую позицию", - заявил член фракции "Слуга народа".

На уточняющий вопрос корреспондента агентства, о том, являются ли даты 25-26 сентября 2020 года предварительными, Качура ответил: "Эти даты просто предложены, мы ещё их не утвердили. Я сегодня с главой комитета пообщаюсь по этому поводу. Я вообще думаю самому господину Фокину позвонить и спросить, в чем проблема. Пусть он ответит".