Политика

12:43 15.09.2020

В Офисе президента подчеркивают, что не вмешиваются в ситуации с нардепом Юрченко, а его членство во фракции "Слуга народа" было сразу приостановлено

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В Офисе президента подчеркивают, что не вмешиваются в ситуации с нардепом Юрченко, а его членство во фракции "Слуга народа" было сразу приостановлено

 В Офисе президента Украины подчеркивают, что не вмешиваются в ситуацию вокруг помощника народного депутата Александру Юрченко (фракция "Слуга народа"), а его членство во фракции была сразу приостановлено, что является нормальной цивилизованной практикой.

"Нет ни малейших сомнений в том, что нужно проводить максимально жёсткое расследование по этому случаю. И оно проходит. Тем более что ни по одному из кейсов НАБУ и САП за время, прошедшее после смены власти в 2019 году, не было и не будет никакого вмешательства со стороны президента Украины или работников Офиса президента Украины. Мы настроены на поддержку независимости и эффективности антикоррупционной инфраструктуры государства и можем только высказывать надежду на полноту и законность расследований, справедливость приговоров в разумные сроки", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он указал, что также последовала незамедлительная реакция и партии, и фракции "Слуга народа", и самого депутата Юрченко. "Приостановить членство до проведения окончательного расследования. Сейчас это оформляется документально. Виноват? Лишение всего, голосование за "выход из парламента" и окончательная судебная точка. Нормальная же практика. Впрочем, зачем нам процедуры и корректность? Достаточно просто привязать фамилию президента, исказить текущую информацию и всё... Очередное "обвинение" готово", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП также обратил внимание, что согласно действующему законодательству , сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом, действительно вносятся в ЕРДР генеральным прокурором, однако действующее законодательство не указывает, что генпрокурор может это сделать, получив "слив" информации в каком-то Телеграм-канале, или по указанию Офиса президента или любого другого государственного органа, политической партии или группы активистов.

"Это исключительно процедурный вопрос, весьма конкретно прописанный. Все прочее – это банальный шантаж и банальная игра в слова", - подчеркнул он.

Подоляк считает, что кейс по депутату Юрченко и его помощнику очень показателен, и нужно было выдержать небольшую паузу, чтобы воочию увидеть, как "примитивно в Украине по-прежнему работает "теория лжи".

"Итак, депутат и его окружение попали в разработку НАБУ. Отлично. Оперативка позволила установить что-то коррупционное и нечистоплотное… А дальше? Дальше вместо того, чтобы процессуально оформить всё, возникло лживое медийное поле – "Венедиктовой не даёт что-то делать Офис президента". Потрясающе. Классическое ведь – "в огороде бузина, а в Киеве дядька", - пояснил он.

Теги: #юрченко #офис_президента #слуга_народа
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