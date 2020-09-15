Политика

12:22 15.09.2020

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они находились у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

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Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они находились у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что большинство мэров украинских городов хотели идти на местные выборы кандидатами от "Слуги народа", но команда президента решила выдвинуть других кандидатов, даже если они не так известны.

"Национальные выборы и местные выборы – это разные вещи хотя бы потому, что явка на национальных выборах намного выше. Но я уверен, что "Слуги народа" тоже выиграют местные выборы, если сложить все результаты. Речь идет не столько о конкуренции между политическими партиями, сколько о мэрах и местных советах. Большинство мэров связывалось с нами, и просило нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались. Многие из этих мэров находились у власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы", - сказал он в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Зеленский указал, что многие мэры также саботировали меры государства по борьбе с коронавирусом, и разрешили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность.

"Поэтому мы решили, что лучше предложим своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #слуга_народа #выборы
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