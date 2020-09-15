Политика

12:03 15.09.2020

Зеленский начал первый международный визит после объявления карантина - в Австрию

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Зеленский начал первый международный визит после объявления карантина - в Австрию

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.

Глава государства акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина через COVID-19 - именно в Австрию, сообщает пресс-служба президента.

"Наши страны имеют длинные исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский в Twitter после прибытия в Австрию.

Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Глава Украинского государства и его супруга также примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Теги: #зеленский #австрия #визит
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