Зеленский начал первый международный визит после объявления карантина - в Австрию

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.

Глава государства акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина через COVID-19 - именно в Австрию, сообщает пресс-служба президента.

"Наши страны имеют длинные исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский в Twitter после прибытия в Австрию.

Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Глава Украинского государства и его супруга также примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.