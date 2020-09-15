Политика

11:34 15.09.2020

Зеленский: в Беларуси может произойти что-то вроде Майдана, если власть откажется вести диалог с народом

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Зеленский: в Беларуси может произойти что-то вроде Майдана, если власть откажется вести диалог с народом

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию, без насилия и агрессии, а власть Беларуси должна идти с народом на диалог.

В интервью австрийской газете Wiener Zeitung, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнить сегодняшние события в Беларуси с "Оранжевой революцией" или Евромайданом в Украине и может ли Беларусь стать "новым геополитическим полем битвы между Западом и Россией", Зеленский сказал: "Я не знаю этого. Но я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Со многими демонстрантами жестоко обращается государство. Для меня важно, чтобы там не было "кровавой бани". Если государство откажется вести диалог с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана".

Зеленский отметил, что он пока не видит символического лидера, вокруг которого могут сплотиться белорусы, но указал, что не является "специалистом по Беларуси".

"В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны", - подчеркнул он.

Президент также указал, что украинцы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом.

"И в любом случае люди будут существовать дольше, чем политики во главе государства", - добавил он

Теги: #зеленский #беларусь
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