Зеленский против "заморозки" конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья или Абхазии

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что против статуса "замороженного" конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья или Абхазии.

"Да, я знаю, что есть некоторые, кто высказался бы за то, чтобы Донбасс стал своеобразным Приднестровьем или Абхазией. Однако он гораздо больше. Там проживает три миллиона украинцев, то есть больше жителей, чем в некоторых европейских странах. Многие из этих людей больны коронавирусом, там мы имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, могут видеть, как живут украинцы по ту сторону фронта – а именно лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе плохая ситуация: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены за воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, могут также возникнуть беспорядки", - сказал он в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, отвечая на вопрос, не проще ли будет "заморозить" конфликт на Донбассе.

При этом Зеленский не хотел бы такого развития событий, поскольку, по его словам, возникновение внутреннего конфликта на оккупированной территории Донбасса может иметь слишком высокую цену.

"Там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезает в тюрьмах, потому что они празднуют такие праздники, как День независимости Украины. Наши военные, которых мы освободили, сказали, что они находились в тюрьме вместе с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые мыслят проукраински", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что его обещание добиться завершения войны на Донбассе и возвращения украинских территорий – это "не просто пустые слова", а его главный приоритет. "Это не романтические обещания. Конечно, это непросто. Но мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведение войск. Там больше нет стрельбы, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь не было в течение семи недель. Это видят все, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", - указал он.