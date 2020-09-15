Политика

10:39 15.09.2020

Водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова – МИД Украины

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Водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.

"Констатируем тот факт, что под предлогом "гуманитарной нужды". Российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением", - сказано в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что целью РФ - заселение украинских территорий гражданами России, которые "являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации".

Кроме того, в комментарии отмечается, что преступлениями против человечности и военными преступлениями являются убийства, насильственные исчезновения, пытки, посягательство на человеческое достоинство и т.п., совершенные против граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Так, все указанные преступления являются предметом уголовных производств в Украине и изучаются Офисом прокурора Международного уголовного суда в пределах предварительного изучения ситуации в Украине.

"Относительно обеспечения водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязательствам государства-оккупанта - Российской Федерации", - сказано в комментарии.

В связи с этим в МИД констатируют, что любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и направлены на то, чтобы "назначить виновного" за убытки, которые несет РФ из-за незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики".

Ранее Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала ООН вмешаться в ситуацию с обеспечением пресной водой жителей Крыма, "защитить право жителей на доступ к питьевой воде, предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове". При этом комиссия назвала прекращение Киевом подачи пресной воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров "неправовым, антигуманным и политически мотивированным" действием.

Теги: #крым #водоснабжение #мид
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