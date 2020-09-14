Политика

20:56 14.09.2020

Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе с датами исполнения парижских договоренностей "Нормандской четверки" – Ермак на встрече с послами G7

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Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе с датами исполнения парижских договоренностей "Нормандской четверки" – Ермак на встрече с послами G7

Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки".

"Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе", - подчеркнул он в начале встречи в понедельник, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что каждое достижение на пути прекращения войны, в частности режим тишины, стало возможным именно благодаря поддержке стран G7.

Он также указал, что советники "Нормандской четверки" договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников, что, по убеждению Ермака, позволит приблизить проведение саммита лидеров "Нормандской четверки".

Ермак также отметил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, "чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира".

"Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно", - констатировал руководитель ОП.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

Теги: #g7 #ермак #донбасс
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