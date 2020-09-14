Политика

20:43 14.09.2020

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

1 мин читать
Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Качура (фракция "Слуга Народа") возможно отзовёт свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов.

"Возможно, я буду в каком-то виде отзывать это постановление для того, чтобы мы наработали общее консолидированное решение всего комитета и всех фракций", - сообщил Качура агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли он настаивать на рассмотрении проекта постановления в зале заседаний.

Он напомнил, что изменения в постановление о назначении выборов, которые он инициировал, касались проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Украине территории.

По его словам, процесс местных выборов запущен и сейчас уже невозможно реализовать его идею.

"Мы будем это обсуждать, и я надеюсь, сегодня. Но я не исключаю вариант, что нам нужно будем дорабатывать постановление", - отметил народный депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 июля приняла проект постановления (№ 3809) назначив местные выборы на 25 октября, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал постановление о назначении выборов 21 июля

Качура зарегистрировал проект постановления (№3943) о внесении изменений в постановление о назначении выборов 28 июля.

Теги: #постановление #донбасс #выборы #качура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 14.09.2020
Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе с датами исполнения парижских договоренностей "Нормандской четверки" – Ермак на встрече с послами G7

Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе с датами исполнения парижских договоренностей "Нормандской четверки" – Ермак на встрече с послами G7

20:42 14.09.2020
Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

16:25 14.09.2020
В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

13:51 14.09.2020
"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

13:01 14.09.2020
Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

13:00 14.09.2020
На этой неделе изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

На этой неделе изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

12:51 14.09.2020
На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

12:10 14.09.2020
Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

12:01 14.09.2020
Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

11:52 14.09.2020
Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе с датами исполнения парижских договоренностей "Нормандской четверки" – Ермак на встрече с послами G7

Утвержденная Зеленским Стратегия нацбезопасности определяет, что Украина стремится к миру, а человек является наивысшей социальной ценностью в государстве

Кернес на больничном, но не в коме - директор департамента горсовета

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Утвержденная Зеленским Стратегия нацбезопасности определяет, что Украина стремится к миру, а человек является наивысшей социальной ценностью в государстве

Глава Николаевской ОГА заболел COVID-19

Кернес на больничном, но не в коме - директор департамента горсовета

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" Ермака с РФ, но уверен в их существовании

Богдан готов вернуться в политику, если будет такой общественный запрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА