Политика

19:29 14.09.2020

Утвержденная Зеленским Стратегия нацбезопасности определяет, что Украина стремится к миру, а человек является наивысшей социальной ценностью в государстве

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Утвержденная Зеленским Стратегия нацбезопасности определяет, что Украина стремится к миру, а человек является наивысшей социальной ценностью в государстве

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию, сообщает пресс-служба главы государства.

Стратегия нацбезопасности и обороны определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

"В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – наивысшая социальная ценность", - отмечается в сообщении.

Конечной целью реализации Стратегии нацбезопасности является "утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду, и с которой свяжут судьбу их дети и внуки".

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности: сдерживание – развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины; устойчивость – способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей; взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, что связано с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной среды безопасности, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия нацбезопасности Украины является основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации: Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, Стратегии энергетической безопасности, Стратегии экологической безопасности и адаптации к изменению климата, Стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности, Стратегии обеспечения государственной безопасности, Стратегии интегрированного управления границами, Стратегии продовольственной безопасности и Национальной разведывательной программы.

Теги: #стратегия #зеленский #нацбезопасность
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