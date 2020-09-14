Глава Николаевской ОГА заболел COVID-19

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Александр Стадник сообщил, что заболел коронавирусом.

"Уважаемая общественность! Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделится с вами печальной новостью. Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

Глава Николаевской ОГА отметил, что высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.

"Дорогие мои, раз обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, придерживайтесь советов врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам", - отметил он.

Как сообщалось, в Николаевской области по состоянию на утро понедельника 98 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 4 случая выздоровления, сейчас болеет 1 310 человек.