Политика

14:55 14.09.2020

Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

1 мин читать
Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства.

"На повестке для такой вопрос стоит", - сказал он Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Министр добавил, что в ближайшие дни у него будет встреча по разработке решений о безопасности журналистов и страхованию.

Как сообщалось, в мае 2017 года стало известно, что Мининформполитики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов. По мнению председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, обязательное страхование журналистов в стране должно быть в двух форматах: страхование журналистов, работающих в зоне АТО, страхование на территории всей страны, поскольку условия труда фундаментально различаются.

Теги: #ткаченко #страхование #журналисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:33 11.09.2020
Пандемия не разорит страховую отрасль, но повысит убыточность – CEO Oakeshott Insurance Consultants

Пандемия не разорит страховую отрасль, но повысит убыточность – CEO Oakeshott Insurance Consultants

19:53 27.08.2020
Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более десятка представителей СМИ на площади Независимости в Минске

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более десятка представителей СМИ на площади Независимости в Минске

19:05 27.08.2020
13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

10:23 26.08.2020
"Киевстар" в партнерстве с "УкрФинСервисом" запустил услугу страхования с мобильного счета

"Киевстар" в партнерстве с "УкрФинСервисом" запустил услугу страхования с мобильного счета

21:07 21.08.2020
Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

20:08 21.08.2020
В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - СМИ

В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - СМИ

14:30 20.08.2020
На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

19:21 15.08.2020
Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

20:42 13.08.2020
В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

13:10 13.08.2020
Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа

Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, и выход из ситуации следует искать в Нормандском формате

Украина хочет в Берлине привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата и добиться возобновления взаимного освобождения удерживаемых лиц – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" Ермака с РФ, но уверен в их существовании

Богдан готов вернуться в политику, если будет такой общественный запрос

Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Верещук против переноса выборов

Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

Комитет Рады по здравоохранению откажется поддержать подготовленный Минфином проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП - Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА