Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства.

"На повестке для такой вопрос стоит", - сказал он Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Министр добавил, что в ближайшие дни у него будет встреча по разработке решений о безопасности журналистов и страхованию.

Как сообщалось, в мае 2017 года стало известно, что Мининформполитики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов. По мнению председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, обязательное страхование журналистов в стране должно быть в двух форматах: страхование журналистов, работающих в зоне АТО, страхование на территории всей страны, поскольку условия труда фундаментально различаются.