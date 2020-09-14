Политика

12:58 14.09.2020

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

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В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

В парламентской фракции "Европейская солидарность" требуют заслушать президента Украины Владимира Зеленского на закрытом заседании парламента.

"Нам надо не Резников тут заслушивать, потому что он получает директивы от Зеленского, а немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского, который должен ... на самом деле рассказать... что происходит во внешней политике Украины", - заявила сопредседатель "Евросолидарности" Ирина Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Геращенко также подчеркнула, что в угоду президенту РФ Владимиру Путину парламент Украины не будет принимать какие-либо законопроекты.

"Такого не будет, Путин и его советники не будут диктовать нам", - заявила она.

Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обящательств.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Теги: #евросолидарность
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