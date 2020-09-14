Комитет Рады по здравоохранению откажется поддержать подготовленный Минфином проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП - Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в полном составе откажется поддержать проект закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год", если в нем не предусмотрят финансирование здравоохранения на уровне 5% от ВВП, заявил председатель комитета и народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Сегодня в Раду зашёл бюджет от Минфина. То, что я видел, мы не будем поддерживать ни в коем случае, потому что есть закон Украины "О государственных финансовых гарантиях", согласно которому Украина должна выделять не менее 5% (ВВП - ИФ) на здравоохранение. Поэтому все, что будет вне этих цифр, на комитете мы единогласно не поддержим", - сказал Радуцкий журналистам у Верховной Рады в понедельник утром.

По словам председателя комитета по вопросам здоровья нации, он и его коллеги по комитету не отступят, пока не будут выполнены их требования. Радуцкий отказался назвать процент от валового внутреннего продукта, который должен пойти на финансирование медицины в 2021 году согласно проекту бюджета, который подготовил Минифин, однако дал понять, что он меньше предусмотренной в законе нормы.