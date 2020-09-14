Политика

10:05 14.09.2020

В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

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В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

Лидером правящей Либерально-демократической партии Японии в понедельник избран генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, сообщает агентство Associated Press.

Он получил в свою поддержку 377 голосов, обойдя двух других кандидатов. Другие кандидаты - Фумио Кисида и Исиба Сигэру, получили по 89 и 68 голосов, соответственно.

Таким образом, после голосования и утверждения его кандидатуры в парламенте, запланированного на среду 16 сентября, Суга сменит Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

Абэ занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет. Ему сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

Теги: #япония #выборы
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