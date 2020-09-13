Политика

13:22 13.09.2020

МИД протестует в связи с проведением российской властью местных выборов в оккупированном Крыму

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МИД протестует в связи с проведением российской властью местных выборов в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и г.Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г..Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в воскресенье.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечает, что проведение таких "выборов" является грубым нарушением не только Конституции и законодательства Украины, но и основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, обязательств РФ по двусторонним международным договорам и другим нормам международного права, ряда резолюций Генассамблеи ООН.

"Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - подчеркивается в заявлении МИД.

В ведомстве также призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов т.н."выборов" на временно оккупированной территории Крыма, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.

Теги: #рф #крым #выборы #мид
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