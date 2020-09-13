Политика

12:29 13.09.2020

В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

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В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

В совместных белорусско-российских учениях "Славянское братство" будет задействовано более 800 военнослужащих двух стран, маневры не нацелены против других стран и носят контртеррористическую направленность, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ", - говорится в сообщении.

"Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - сообщили военные.

Отмечается, что в этом году учения пройдут без участия сербских военных в двустороннем формате в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск РФ.

"После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации", - отметили в Минобороны.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси с 14 по 25 сентября. От РФ в них примут участие около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

Ранее, по сообщениям сербских СМИ, министр обороны страны Александр Вулин сообщил, что Сербия в ближайшие полгода не будет участвовать в международных военных учениях, в том числе по линии ОДКБ.

Как сообщил начальник пресс-службы Минобороны Беларуси Игорь Гремешкевич, в министерстве не получали от сербской стороны информации об отказе участвовать в учениях. В пресс-службе ОДКБ "Интерфаксу" заявили, что также не получали информацию от Сербии о намерении отказаться от участия в учениях.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Беларуси. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Теги: #рф #учения #протесты #беларусь
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