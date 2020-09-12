Политика

14:04 12.09.2020

Венедиктова опровергла информацию давлении Офиса президента с требованием уволить советника генпрокурора Пискуна

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Венедиктова опровергла информацию давлении Офиса президента с требованием уволить советника генпрокурора Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Святослав Пискун был уволен с должности советника генпрокурора по просьбе Офиса президента.

"Абсолютно неправдивая информация", - сказала генпрокурор в интервью Савику Шустеру.

Венедиктова рассказал, что Пискун с первых дней пребывания ее на должности генпрокурора "предложил системную помощь в разработке нового уголовного процессуального кодекса, каких-то определенных вещей в закон о прокуратуре".

Вместе с тем, как отметила Венедиктова, после нескольких месяцев работы в этом направлении она назначила Пискуна советником на общественных началах.

"Каким образом получилось увольнение?... Заявление относительно того, чтобы Святослав Михайлович перестал быть советником, он подал сам и это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью. Так или иначе, советник генпрокурора должен заниматься направлением, на которое его приглашали. И когда направление немного расширяется, это может поставить под сомнение незаангажировасть самого генпрокурора. Я очень пытаюсь быть вне политики и не вмешиваться ни в какие политические процессы", - пояснила генпрокурор.

Пискун был назначен советником генерального прокурора 30 июля 2020 года, однако уже 25 августа заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Теги: #опу #венедиктова #пискун #кадры
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