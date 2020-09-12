История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что украинская сторона действовала четко в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов ЧВК "Вагнер".

"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", - сказала она в интервью Савику Шустеру, обнародованном в субботу на ютуб-канале "ШустерОнлайн".

Венедиктова отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что "это преступники, которые воевали против Украины".

Отвечая на уточняющий вопрос, надеялась ли она, что белорусская сторона выдаст "вагнеровцев", Венедиктова сказала: "Надеялись мы или нет, мы должны это делать и мы отработали на 100 процентов".

"У меня был разговор с генеральный прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем....мы были в переговорим процессе, но случилось как случилось", - пояснила она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу в выдаче "вагнеровцев", прокуратура вынуждена была сделать соответствующие правовые шаги. "Мы пониманием, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.

Комментируя споры о том, действительно ли спецоперация с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине и будет ли проводится расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется".

При этом Венедиктова отметила, что, по ее информации, ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство. "Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что (…) – если есть информация, надо прийти и сообщить", - подчеркнула генпрокурор.

Говоря о предстоящем допросе бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана в связи с его высказываниями в недавнем интервью, Венедиктова отметила: "ГБР реально должно допросить (Богдана – ИФ), и если есть состав преступления или появятся новые заявления, они должны расследоваться".

"Если Андрей Иосифович это заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может повлечь", - подчеркнула генпрокурор

При этом Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора не намерен ничего замалчивать или покрывать кого-то. "Но мы это будем делать без хайпа", - заключила она.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.