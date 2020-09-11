Политика

15:52 11.09.2020

Зеленский в разговоре с председателем ОБСЕ выразил надежду на сохранение режима тишины на Донбассе и сожаление из-за отсутствия движения навстречу другой стороны

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Зеленский в разговоре с председателем ОБСЕ выразил надежду на сохранение режима тишины на Донбассе и сожаление из-за отсутствия движения навстречу другой стороны

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой выразил надежду на сохранение режима прекращения огня на Донбассе и сожаление об отсутствии движения навстречу с противоположной стороны.

"Спасибо Эди Рама за понимание того, сколько усилий и мужества стоит украинскому народу дорога к миру. Мы также сожалеем об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Благодарны ОБСЕ за поддержку. Надеемся на соблюдение режима тишины на Донбассе", - написал он в своем Twitter в пятницу.

В свою очередь пресс-служба Офиса президента сообщила, что собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках Нормандского формата.

Так, Зеленский отметил нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелы ими украинских позиций 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ н.п. Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительным заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НЗФ мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны действующий председатель ОБСЕ поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира. Также он выразил сожаления из-за отсутствия взаимного движения противоположной стороны в этом направлении.

"В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию. Поскольку мандат СММ ОБСЕ не ограничивается лишь Донбассом, Владимир Зеленский отметил ожиданиях Украины, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым и г.Севастополе", - сказано в сообщении.

Кроме того, в завершение разговора Рама пригласил Зеленского посетить Албанию.

Теги: #зеленский #обсе #ордло
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