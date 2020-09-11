Путин и Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи

14 сентября в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подписание документов на встрече Путина и Лукашенко 14 сентября и проведение итоговой пресс-конференции не запланировано.

"Да, визит Лукашенко, действительно, состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам, при этом он отрицательно ответил на вопрос, планируется ли подписание документов по итогам переговоров президентов.

Кроме того, по его словам, не планируется и проведение итоговой пресс-конференции.

Песков при этом пообещал, что об основных итогах переговоров Путина и Лукашенко Кремль проинформирует. "Мы обязательно постараемся это сделать", - сказал он.

По его словам, публичной станет протокольная часть начала встречи двух президентов. "Будет транслироваться", - сказал Песков.