Политика

15:02 11.09.2020

Украина хочет в Берлине привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата и добиться возобновления взаимного освобождения удерживаемых лиц – Ермак

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Украина хочет в Берлине привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата и добиться возобновления взаимного освобождения удерживаемых лиц – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что в ходе переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине украинская сторона намерена привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата.

"Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата", - сказал он журналистам в пятницу в Берлине.

Ермак указал, что украинская делегация, безусловно, будет поднимать очень важный вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц, и надеется, что удастся добиться того, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был возобновлен процесс взаимного освобождения.

"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня будем об этом говорить", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также отметил, что в Берлине обсудят процесс вокруг согласования новых точек разведения сил сторон на Донбассе, разминирования территории, открытия новых КПВВ на линии разграничения, который продолжается в рамках ТКГ.

Теги: #нормандский_формат #ермак
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